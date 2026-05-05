|
05.05.2026 16:03:42
ISM-Index für US-Dienstleister fällt im April
DOW JONES--Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat ist im April etwas langsamer gewachsen. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes ermässigte sich auf 53,6 (Vormonat: 54,0). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen konstanten Wert von 54,0 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert.
Unter den stark beachteten Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 53,5 (Vormonat: 60,6), jener für die Beschäftigung legte zu auf 48,0 (Vormonat: 45,2). Der Index für die Aktivität nahm zu auf 55,9 (Vormonat: 53,9), während der Subindex der Preise einen konstanten Wert von 70,7 aufwies.
Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com
DJG/DJN/mus/hab
(END) Dow Jones Newswires
May 05, 2026 10:03 ET (14:03 GMT)
Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie
Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.Weiterleseen!
USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?
Wir sprechen mit dem US-Experten Alexander Berger über die aktuell wichtigsten Treiber an den Finanzmärkten. Während im vergangenen Jahr vor allem Trumps Zollpolitik im Fokus stand, sind es heute geopolitische Spannungen, politische Unsicherheit und die Geldpolitik der USA, die das Marktgeschehen bestimmen.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKeine Fortschritte im Nahost-Krieg: SMI baut Gewinne aus -- Optimismus der DAX-Anleger wird grösser -- US-Börsen fester -- Verluste in Hongkong - Keine Impulse aus Japan oder China
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag mit Gewinnen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die US-Börsen präsentieren sich mit Gewinnen. In Asien hatten die Verkäufer die Oberhand im Handel.