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14.08.2026 06:37:00
ISL Consulting stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ISL Consulting präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.23 INR. Im Vorjahresviertel hatte ISL Consulting 0.520 INR je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11.78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33.3 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 29.4 Millionen INR.
Redaktion finanzen.ch
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