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23.10.2026 06:37:00
Ishizuka Glass hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Ishizuka Glass äusserte sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 233.27 JPY. Im letzten Jahr hatte Ishizuka Glass einen Gewinn von 203.24 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Ishizuka Glass im vergangenen Quartal 15.05 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ishizuka Glass 15.46 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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