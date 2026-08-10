Ishin: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ishin hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 3.89 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ishin noch ein Gewinn pro Aktie von 2.46 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Ishin mit einem Umsatz von insgesamt 339.9 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315.2 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 7.84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch