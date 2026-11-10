Ishikawa Seisakusho: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ishikawa Seisakusho äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 43.64 JPY. Im letzten Jahr hatte Ishikawa Seisakusho einen Gewinn von -3.470 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 4.42 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch