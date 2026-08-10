Ishikawa Seisakusho: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ishikawa Seisakusho hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 36.61 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ishikawa Seisakusho 25.22 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Ishikawa Seisakusho im vergangenen Quartal 3.78 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ishikawa Seisakusho 3.61 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch