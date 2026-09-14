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14.09.2026 06:37:00
Ishii Hyoki gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Ishii Hyoki hat am 11.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23.03 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Ishii Hyoki 36.88 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.04 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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