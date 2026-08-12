Ishii Food hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ishii Food gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.05 JPY. Im Vorjahresviertel waren 4.53 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 2.87 Milliarden JPY gegenüber 2.73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch