ISHIHARA SANGYO KAISHA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ISHIHARA SANGYO KAISHA hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

ISHIHARA SANGYO KAISHA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 52.58 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 23.84 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34.28 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 33.90 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch