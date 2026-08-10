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10.08.2026 06:37:00
ISHIHARA SANGYO KAISHA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ISHIHARA SANGYO KAISHA präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 26.49 JPY, nach 123.82 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7.69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 39.29 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42.56 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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