Ishan Dyes Chemicals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ishan Dyes Chemicals hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.28 INR. Im Vorjahresviertel waren -1.680 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 203.7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 202.20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ishan Dyes Chemicals einen Umsatz von 67.4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch