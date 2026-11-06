ISGEC Heavy Engineering stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ISGEC Heavy Engineering hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7.67 INR. Im Vorjahresviertel hatte ISGEC Heavy Engineering 5.98 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ISGEC Heavy Engineering im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.50 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 16.91 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch