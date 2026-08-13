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13.08.2026 06:37:00
ISGEC Heavy Engineering präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ISGEC Heavy Engineering hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.22 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 7.11 INR je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.80 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47.65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ISGEC Heavy Engineering einen Umsatz von 13.41 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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