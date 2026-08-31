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31.08.2026 06:37:00
Isfelag Vestmannaeyja hf Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Isfelag Vestmannaeyja hf Registered lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.74 ISK. Im Vorjahresviertel hatte Isfelag Vestmannaeyja hf Registered -0.890 ISK je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.60 Milliarden ISK – ein Plus von 14.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Isfelag Vestmannaeyja hf Registered 4.90 Milliarden ISK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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