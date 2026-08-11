ISF stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ISF hat am 08.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 3.5 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.3 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch