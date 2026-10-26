ISF stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ISF hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0.01 INR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.010 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat ISF 3.1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.5 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch