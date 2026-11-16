Isetan Mitsukoshi: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Isetan Mitsukoshi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.13 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.050 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 843.4 Millionen USD – eine Minderung von 4.11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 879.6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch