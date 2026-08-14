Isetan Mitsukoshi: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Isetan Mitsukoshi hat am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 63.80 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Isetan Mitsukoshi 51.86 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Isetan Mitsukoshi 128.91 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 124.19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch