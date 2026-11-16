Isetan Mitsukoshi: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Isetan Mitsukoshi hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21.34 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Isetan Mitsukoshi ein EPS von 14.95 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 134.32 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Isetan Mitsukoshi 129.67 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch