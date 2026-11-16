Iseki zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Iseki hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 41.67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 37.55 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40.29 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 5.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42.84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch