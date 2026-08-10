Iseki: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Iseki präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 71.53 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 77.70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Iseki in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 7.76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 50.45 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 54.69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch