Ise Chemicals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ise Chemicals hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 29.99 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 36.52 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.20 Milliarden JPY – eine Minderung von 5.05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.75 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch