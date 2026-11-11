ISB stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ISB veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 44.97 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ISB 14.40 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.39 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 9.28 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch