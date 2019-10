ISARA, leader de la sécurité à sûreté quantique et cryptoagile, ouvre un bureau en Europe

Sinisha Patkovic, vétéran de la sécurité d'entreprise, dirigera les efforts de modernisation de la cryptographie

WATERLOO, Ontario, 3 octobre 2019 /CNW/ - ISARA Corporation, le premier fournisseur mondial de solutions de sécurité à sûreté quantique et cryptoagile, a ouvert aujourd'hui un bureau européen dans la poursuite de deux objectifs connexes : collaborer avec ses partenaires et clients afin de moderniser les défenses cryptographiques et de les rendre plus flexibles et résistantes aux menaces émergentes.

Ce bureau, établi à Londres et chapeauté par le directeur général, Europe, Moyen-Orient et Asie, Sinisha Patkovic, le verra travailler avec une pléiade de fabricants européens -- des constructeurs automobiles aux fournisseurs de puces -- et des administrations publiques, se préparant ainsi à l'avènement des ordinateurs quantiques pratiques. À la différence des ordinateurs classiques, les ordinateurs quantiques, par leur fonctionnement, disposent d'une puissance de traitement supérieure leur permettant de résoudre des problèmes épineux, notamment les algorithmes cryptographiques conventionnellement sécurisés.

Sinisha Patkovic, qui s'est joint ISARA après BlackBerry, où il a conseillé les clients gouvernementaux sur les solutions de sécurité, a commenté : « Dans le monde des affaires et de la technologie, alors que l'agilité est déjà nécessaire pour affronter la concurrence sur des marchés en mutation, la sécurité informatique et les plateformes cryptographiques sous-jacentes doivent maintenant devenir agiles, elles aussi, pour faire face aux menaces nouvelles et émergentes. À mesure qu'il prend de l'ampleur, c'est-à-dire le travail que fait ISARA avec les entreprises et les gouvernements européens, notre présence élargie et affirmée renforcera ces relations et aidera les autres à rendre leurs produits et leurs systèmes plus cyber-résilients et à se protéger contre la menace sans précédent posée par l'informatique quantique. »

ISARA collabore avec les administrations publiques et les équipementiers (OEM) autour du globe pour fournir l'expertise et les outils, tels que ISARA Radiate™ Quantum-Safe Toolkit et ISARA Catalyst™ Agile Digital Certificate Technology, qui permettent aux clients et aux partenaires de s'engager sur la voie de la sécurité à sûreté quantique.

Dirigeant les efforts d'ISARA en Europe, notamment les efforts consacrés à la vente et au développement commercial, Patkovic sensibilisera les organisations à la menace quantique, c'est-à-dire le point où un ordinateur quantique peut déchiffrer les algorithmes de cryptage classiques qui protègent tout, des registres bancaires aux secrets militaires.

« Sinisha est mieux placé pour diriger les initiatives dans la région EMEA, compte tenu de son expérience régionale et de ses connaissances techniques approfondies en matière de sécurité d'entreprise, d'informatique mobile et d'Internet des objets », a expliqué Scott Totzke, chef de la direction et co-fondateur d'ISARA. « En s'appuyant sur nos travaux actuels, menés de concert avec des innovateurs comme le groupe Volkswagen et Thales, l'Europe restera un acteur majeur dans les avancées quantiques. »

Actuellement, Patkovic siège au conseil d'administration d'EEMA, un groupe de réflexion européen de premier plan, et a représenté le secteur de la technologie dans le dialogue public-privé sur les questions relatives à la confidentialité des données et à la réglementation nationale en matière de surveillance.

ISARA Corporation, le premier fournisseur mondial de solutions de sécurité agiles à sûreté quantique, s'appuie sur le savoir-faire en cybersécurité, acquise dans la pratique depuis des décennies, pour protéger les écosystèmes informatiques actuels à l'ère quantique. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur www.isara.com.

