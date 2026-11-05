Isamu Paint vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Isamu Paint hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 142.88 JPY. Im Vorjahresviertel waren 78.27 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.18 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch