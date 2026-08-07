Isamu Paint: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Isamu Paint äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 123.75 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Isamu Paint noch ein Gewinn pro Aktie von 90.03 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2.22 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11.85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch