Is Yatirim Ortakligi hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Is Yatirim Ortakligi präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.07 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Is Yatirim Ortakligi ein Ergebnis je Aktie von 0.020 TRY vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 58.6 Millionen TRY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 48.0 Millionen TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch