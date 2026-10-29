Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.01 TRY. Im Vorjahresviertel hatte Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi -0.680 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 2.93 Milliarden TRY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 583.7 Millionen TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch