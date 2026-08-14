IS DONGSEO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

IS DONGSEO hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 180.00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 698.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat IS DONGSEO 113.79 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 66.05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 335.16 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch