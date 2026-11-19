IS DONGSEO hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -412.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -401.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 279.95 Milliarden KRW – ein Plus von 3.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IS DONGSEO 271.03 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch