|
29.06.2026 06:37:00
Irving Resources vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Irving Resources hat am 26.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Irving Resources vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.070 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.020 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0.070 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle
Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ STMicroelectronics
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen kaum verändert -- Apple und OpenAI belasten das Sentiment: SMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen tiefrot
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag abwärts. Auch in Deutschland prägten Verluste das Bild. An den Märkten in Asien kam es zu einem Ausverkauf.