Irving Resources vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Irving Resources hat am 26.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Irving Resources vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.070 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.020 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0.070 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch