IRSA Inversiones y Representaciones informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

IRSA Inversiones y Representaciones hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 12.62 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel waren 204.04 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat IRSA Inversiones y Representaciones im vergangenen Quartal 180.89 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35.30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IRSA Inversiones y Representaciones 133.69 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch