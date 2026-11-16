IRRC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

IRRC hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

IRRC vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3.80 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6.63 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 2.72 Milliarden JPY gegenüber 2.57 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch