IRRC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

IRRC lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12.70 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 16.76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IRRC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.86 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2.64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 48.02 JPY gegenüber 53.14 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 10.96 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9.42 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch