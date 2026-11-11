IRPC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

IRPC gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.22 THB. Im Vorjahresviertel waren 0.020 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 84.21 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70.42 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch