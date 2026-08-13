IRPC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

IRPC hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.14 THB beziffert, während im Vorjahresquartal -0.100 THB je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31.14 Prozent auf 89.98 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 68.62 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch