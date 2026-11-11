IRPC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

IRPC präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.22 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0.020 THB je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19.58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 84.21 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 70.42 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch