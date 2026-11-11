IRPC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

IRPC stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.22 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.020 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19.58 Prozent auf 84.21 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70.42 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch