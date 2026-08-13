IRPC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

IRPC liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IRPC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0.14 THB gegenüber -0.100 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

IRPC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89.98 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 68.62 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch