IRPC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

IRPC liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IRPC die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.060 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat IRPC im vergangenen Quartal 2.53 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16.14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IRPC 2.18 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch