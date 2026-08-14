IRPC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

IRPC hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0.43 USD gegenüber -0.300 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 2.76 Milliarden USD gegenüber 2.07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch