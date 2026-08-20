Ironstone Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ironstone Group hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Ironstone Group hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.03 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.030 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch