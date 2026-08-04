Iron Ore Holdings LtdShs Aktie 2129085 / AU000000IOH2
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04.08.2026 18:00:00
Iron Ore Prices Hit One-Year Low as China Demand Slump Deepens
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
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