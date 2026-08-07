Iron Mountain präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Iron Mountain hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.48 AUD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.230 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2.86 Milliarden AUD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Iron Mountain 2.67 Milliarden AUD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch