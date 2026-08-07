Iron Mountain präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Iron Mountain hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.34 USD, nach -0.150 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.03 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.71 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch