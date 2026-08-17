Iron Horse Acquisitions legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Iron Horse Acquisitions hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Iron Horse Acquisitions ein EPS von -0.020 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.ch