Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’887 -0.1%  SPI 17’729 -0.1%  Dow 48’458 -0.5%  DAX 24’186 -0.5%  Euro 0.9336 0.1%  EStoxx50 5’721 -0.6%  Gold 4’302 0.5%  Bitcoin 71’868 -2.2%  Dollar 0.7960 0.1%  Öl 61.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Interne Kritik bei NVIDIA: Huang fordert offeneren Umgang mit KI
Strategischer Ausblick für 2026: Deutsche Bank bleibt für den S&P 500 zuversichtlich
Trump-Personalie sorgt für Bewegung: Krypto-Markt hofft auf neue Dynamik für Bitcoin
Unzufrieden im Job? Diese Gründe sprechen für einen Wechsel
Suche...
Plus500 Depot

iRobot Aktie 2264811 / US4627261005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.12.2025 02:29:52

IRobot Commences Bankruptcy Process And Agrees To Acquisition By Picea

iRobot
3.91 CHF -3.69%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - iRobot Corp. (IRBT) announced that it has voluntarily commenced a pre-packaged Chapter 11 process in the District of Delaware. The company expects to complete this court-supervised restructuring by February 2026. This marks a significant step in addressing iRobot's financial challenges and establishing a path toward long-term stability.

As part of the restructuring, iRobot has entered into a Restructuring Support Agreement (RSA) with its secured lender and primary contract manufacturer, Shenzhen PICEA Robotics Co., Ltd. and Santrum Hong Kong Co., Limited. Under the agreement, Picea will acquire 100% of iRobot's equity interests through the court-supervised process.

Upon completion of the transaction, iRobot will become a private company wholly owned by Picea. As a result, iRobot's shares of common stock will be delisted from The Nasdaq Stock Market LLC and will no longer trade on any national stock exchange.

Analysen zu iRobot Corp

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?

Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.

💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?

Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.60% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Redcare Pharmacy
12.12.25 SMI weiter auf Richtungssuche
12.12.25 Marktüberblick: Daimler Truck gesucht
12.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Im Ausbruchsmodus?
11.12.25 KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
11.12.25 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (75%) auf Aryzta AG
11.12.25 Wer bringt Europas Autoindustrie wieder ins Rollen?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’444.11 19.55 BWCSGU
Short 13’720.10 13.73 S8QBLU
Short 14’226.69 8.90 BX0SPU
SMI-Kurs: 12’887.48 12.12.2025 17:31:12
Long 12’385.84 19.70 SP2B8U
Long 12’089.04 13.58 SW5B0U
Long 11’587.41 8.93 BO0SVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Gold, Öl & Co. in KW 50: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Solana Kurs Prognose: Zurück auf 100 Dollar
VanEck-Chef skeptisch: Kann der Bitcoin angesichts von Quantencomputer-Risiken bestehen?
Aktien von Stadler Rail und Siemens in Blick: SBB-Chef nimmt Stellung Vergabe von Milliardenauftrag
Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag
Unglaublich: Bitcoin soll um weitere 20 % fallen – schon in wenigen Tagen!
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 3 Jahren eingefahren

Top-Rankings

Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bildquelle: https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/smi-EDDY-79x79-maksim-kabakou-shutterstock.jpg
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bildquelle: https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/dax-EDDY-79x79-maksim-kabakou-shutterstock.jpg
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Wit Olszewski / Shutterstock.com
Bildquelle: https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/krypto-wit-olszewski-79-7451.jpg
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
22:04 ROUNDUP: Selenskyj verlässt Kanzleramt nach Gesprächen mit US-Delegation
21:49 Selenskyj verlässt Kanzleramt nach Gesprächen mit US-Delegation
20:34 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
20:17 Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf
19:41 GNW-News: Robex reicht Nachtrag zum Informationsrundschreiben im Zusammenhang mit der Änderung des Arrangement Agreement mit Predictive Discovery ein
19:24 Ökonomen kritisieren Abkehr vom Verbrenner-Aus scharf
18:17 Insolvenzverwalter: Derzeit keine Interessenten für Starcar
18:02 ROUNDUP/USA-Trip: AfD plant Republikaner-Einladung nach Berlin
19:08 BVB-Aktie: Remis im Breisgau - Höler-Traumtor verhindert Sieg
17:37 Nobelpreisträgerin nennt Trump 'Champion der Freiheit'