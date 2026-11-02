Irm Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Irm Energy präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6.19 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3.06 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Irm Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28.70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.34 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2.59 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch