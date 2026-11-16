IRLAB Therapeutics Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

IRLAB Therapeutics Registered hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.09 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.230 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 6.9 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 63.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IRLAB Therapeutics Registered 18.9 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch