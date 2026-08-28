IRLAB Therapeutics Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

IRLAB Therapeutics Registered liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IRLAB Therapeutics Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.23 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.610 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat IRLAB Therapeutics Registered im vergangenen Quartal 6.4 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 67.23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IRLAB Therapeutics Registered 19.5 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch